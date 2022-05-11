Голанд мав стати гравцем «Ювентуса», однак відмовив туринцям – вони хотіли віддати його в оренду

А зараз, напевно, кусають лікті

Ерлінг Голанд / Фото - webringnet.com

В «Манчестер Сіті» офіційно оголосили про перехід Ерліна Голанда з «Боруссії» Дортмунд. І після цієї новини видання Football Italia вирішило загадати як норвежський нападник ледь не опинився у Серії А.

Тоді, в 2017 році, форвард ще виступав за «Мольде», однак вже привертав інтерес топ-клубів Європи. Зокрема, переговори з його агентом Міно Райолою вела «стара сеньйора». Зрештою, туринці запросили гравця з батьком до себе на Allianz Stadium. Ось фото:

«Ювентус» був готовий заплатити за Голанда 4 мільйони євро, однак нападник відмовився від переходу. Справа в тому, що рекордсмени за кількістю виграних скудетто планували віддати нападника в оренду чи заявити його на сезон за команду U23 в третьому дивізіоні.

Зрештою, в 2019 році форвард перейшов до «Зальцбурга», а потім опинився у Дортмунді.

Раніше стало відомо, якою буде зарплатня Голанда в «Манчестер Сіті».