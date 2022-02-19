Голевая передача Алиссона помогла «Ливерпулю» обыграть «Норвич»

Команда Клоппа добыла волевую победу

Фото: Twitter Ливерпуля

В 26-м туре АПЛ «Ливерпуль» в родных стенах был сильнее «Норвича».

Первый тайм завершился без забитых мячей, а вот во втором гости неожиданно открыли счет, на 48 минуте забил Рашица.

Но «Ливерпуль» это не смутило, мерсисайдцы отыгрались на 64-й, забил Мане. А через несколько минут «Ливерпуль» вышел вперед: голкипер Алиссон перевел мяч на Салаха, который забил.

А добил Норвич» новичок «красных» Луис Диас.

3:1, «Ливерпуль» продолжает погоню за «Манчестер Сити» в турнирной таблице АПЛ.

АПЛ, 26-й тур

«Ливерпуль» – «Норвич» 3:1

Голы: Мане, 64, Салах, 67, Диас, 81 – Рашица, 48

«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, Матип, ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Тиаго Алькантара, 62), Кейта (Ориги, 62), Салах, Мане, Диас (Минамино, 90).

«Норвич»: Ганн, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Маклин, Норманн (Ле-Мелу, 82), Гилмор, Рашица (Роу, 86), Пукки, Сарджент (Плахета, 76).

Предупреждение: Уильямс (40).