Голевая передача Зинченко помогла «Манчестер Сити» разгромить «Ньюкасл»

Команда Гвардиолы мчится к чемпионству

Александр Зинченко / Фото: Getty Images

В 36-м туре АПЛ «Манчестер Сити» в родных стенах разгромил «Ньюкасл».

Отметим, что полный матч за «горожан» провел украинец Александр Зинченко, а также принял участие в четвертом голе своей команды: отдал ассист на Фила Фодена.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на 3 очка и мчится к чемпионству.

АПЛ, 36-й тур

«Манчестер Сити» – «Ньюкасл» 5:0

Голы: Стерлинг, 19, 90+2, Лапорт, 38, Родри, 61, Фоден, 90

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт (Райли, 87), Рубен Диаш (Фернандиньо, 46), Зинченко, Гюндоган, де Брюйне, Грилиш, Родри, Стерлинг, Габриэл Жезус (Фоден, 63).

«Ньюкасл»: Дубравка, Крафт (Триппьер, 68), Берн, Ласселс, Таргетт, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Альмирон (Мерфи, 80), Сен-Максимен, Вуд (Уилсон, 68), Жоэлинтон.

Предупреждения: Бруно Гимараэс (31), Берн (70), де Брюйне (75), Таргетт (89).