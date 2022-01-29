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Голкипер «Черноморца»: «С «Приштиной» у нас уже многое получалось»

Паст подвел итоги первого сбора в Турции
Футбол Украинская Премьер-лига
11:17
Голкипер «Черноморца»: «С «Приштиной» у нас уже многое получалось»
Евгений Паст / Фото - ФК Десна

Голкипер «Черноморца» Евгений Паст поделился впечатлениями от первого сбора команды в Турции.

Немного не повезло с погодой. Было холодно, я даже простудился и поэтому не смог участвовать в первом спарринге. Впрочем, постепенно удалось адаптироваться и все вошло в привычное русло. Сыграл в двух контрольных поединках.

Запомнилось противостояние с косовской «Приштиной». И не только потому, что крупно победили, у нас уже многое получалось. Хотя еще есть над чем работать, а поскольку в команде целая группа новичков, то еще нужно время для притирки.

Что касается позиции вратаря, то у нас довольно острая конкуренция за место в основе, но времени до начала весенней части чемпионата УПЛ еще предостаточно и у тренерского штаба будет возможность определиться с самыми достойными.

Конечно, приятно снова тренироваться у Романа Григорчука. Mы не виделись более семи лет и очень хочется, чтобы «Черноморец» под его руководством побыстрее покинул зону вылета и был на виду.

Ранее арендованный у «Динамо» нападающий Владислав Ванат рассказал о доверии к себе в «Черноморце».

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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