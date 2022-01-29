Голкипер «Черноморца»: «С «Приштиной» у нас уже многое получалось»
Голкипер «Черноморца» Евгений Паст поделился впечатлениями от первого сбора команды в Турции.
Немного не повезло с погодой. Было холодно, я даже простудился и поэтому не смог участвовать в первом спарринге. Впрочем, постепенно удалось адаптироваться и все вошло в привычное русло. Сыграл в двух контрольных поединках.
Запомнилось противостояние с косовской «Приштиной». И не только потому, что крупно победили, у нас уже многое получалось. Хотя еще есть над чем работать, а поскольку в команде целая группа новичков, то еще нужно время для притирки.
Что касается позиции вратаря, то у нас довольно острая конкуренция за место в основе, но времени до начала весенней части чемпионата УПЛ еще предостаточно и у тренерского штаба будет возможность определиться с самыми достойными.
Конечно, приятно снова тренироваться у Романа Григорчука. Mы не виделись более семи лет и очень хочется, чтобы «Черноморец» под его руководством побыстрее покинул зону вылета и был на виду.
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