«Десна» объявила о расставании с еще одним лидером
Голкипер «Десны» рассказал о ситуации с долгами по зарплате в клубе
Мысак сообщил, что дела начали налаживаться
Фото: пресс-служба Десны
Голкипер «Десны» Роман Мысак рассказал о ситуации с задолженностями в клубе:
Была хуже ситуация с зарплатами, сейчас она потихоньку налаживается. Есть футболисты, особенно те, которые дольше находятся в команде, перед которыми большие долги по зарплате, а есть новые игроки, перед которыми долги поменьше. В принципе, они есть, но за последний месяц долги гасились. Мы достойно заканчивали по сравнению с тем, что было до того.
Напомним, что на зимний перерыв «Десна» ушла на седьмом месте турнирной таблицы УПЛ.
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