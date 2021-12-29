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Голкипер «Десны» рассказал о ситуации с долгами по зарплате в клубе

Мысак сообщил, что дела начали налаживаться
Футбол Украинская Премьер-лига
17:39
Голкипер «Десны» рассказал о ситуации с долгами по зарплате в клубе
Фото: пресс-служба Десны

Голкипер «Десны» Роман Мысак рассказал о ситуации с задолженностями в клубе:

Была хуже ситуация с зарплатами, сейчас она потихоньку налаживается. Есть футболисты, особенно те, которые дольше находятся в команде, перед которыми большие долги по зарплате, а есть новые игроки, перед которыми долги поменьше. В принципе, они есть, но за последний месяц долги гасились. Мы достойно заканчивали по сравнению с тем, что было до того. 

Напомним, что на зимний перерыв «Десна» ушла на седьмом месте турнирной таблицы УПЛ.

Источник: fanday.net Олег Шумейко-младший
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