Голкипер «Динамо» получил сотрясение мозга после удара в голову от форварда «Буде-Глимта»

Также Нещерету предварительно диагностировали перелом носа

Фото - ФК Динамо Киев

В заключительном контрольном матче на испанском сборе «Динамо» сыграло вничью с «Буде-Глимтом» (1:1). Встреча была омрачена эпизодом на 60-й минуте.

В игровом моменте голкипер Киевлян Руслан Нещерет столкнулся с нападающим соперника Лассе Нордасом. Вратарь получил удар ногой в голову.

По предварительным данным, у 20-летнего игрока сотрясение мозга и перелом носа. Точный диагноз определят уже в Киеве, сообщает

Ранее стало известно, когда президент клуба Игорь Суркис и главный тренер Мирча Луческу обсудят трансферы в «Динамо».