«Верес» арендует у «Динамо» экс-защитника «Шахтера»
Голкипер «Динамо» получил сотрясение мозга после удара в голову от форварда «Буде-Глимта»
Также Нещерету предварительно диагностировали перелом носа
Фото - ФК Динамо Киев
В заключительном контрольном матче на испанском сборе «Динамо» сыграло вничью с «Буде-Глимтом» (1:1). Встреча была омрачена эпизодом на 60-й минуте.
В игровом моменте голкипер Киевлян Руслан Нещерет столкнулся с нападающим соперника Лассе Нордасом. Вратарь получил удар ногой в голову.
По предварительным данным, у 20-летнего игрока сотрясение мозга и перелом носа. Точный диагноз определят уже в Киеве, сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».
Ранее стало известно, когда президент клуба Игорь Суркис и главный тренер Мирча Луческу обсудят трансферы в «Динамо».
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