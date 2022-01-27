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Голкипер «Динамо» получил сотрясение мозга после удара в голову от форварда «Буде-Глимта»

Также Нещерету предварительно диагностировали перелом носа
Футбол Украинская Премьер-лига
20:38
Голкипер «Динамо» получил сотрясение мозга после удара в голову от форварда «Буде-Глимта»
Фото - ФК Динамо Киев

В заключительном контрольном матче на испанском сборе «Динамо» сыграло вничью с «Буде-Глимтом» (1:1). Встреча была омрачена эпизодом на 60-й минуте.

В игровом моменте голкипер Киевлян Руслан Нещерет столкнулся с нападающим соперника Лассе Нордасом. Вратарь получил удар ногой в голову.

По предварительным данным, у 20-летнего игрока сотрясение мозга и перелом носа. Точный диагноз определят уже в Киеве, сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

Ранее стало известно, когда президент клуба Игорь Суркис и главный тренер Мирча Луческу обсудят трансферы в «Динамо».

Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Руслан Нещерет Буде-Глимт травмы

Комментарии 2

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27 января 2022г. 21:02
Раньше за нападение вратаря в воротарской зоне давали люлей,а сейчас все защитники +арбитры дружно отсасывают и даже дают пенальти! Идите  лютик  с такой игрой и судуйством!
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27 января 2022г. 20:57
Это был мундиаль,или как! Зачем этот придурок так сыграл! Если бы был в обороне Коньков-он бы ответил!
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