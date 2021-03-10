Нещерет: «Хочу доказать, что удачным может быть не только один матч»
Голкипер «Динамо» получил травму
Сроки восстановления Нещерета неизвестны
Руслан Нещерет / Фото: Динамо Киев от Шурика
Вратарь «Динамо» Руслан Нещерет получил травму плеча. Детали повреждения и сроки восстановления неизвестны.
Нещерет не попал в список вызванных Русланом Ротанем в молодежную сборную Украины на турнир Antalya Cup 2021.
В нынешнем сезоне Нещерет провел 4 матча за основной состав киевского «Динамо», в которых пропустил 7 мячей.
Завтра, 11-го марта, «Динамо» сыграет с «Вильярреалом» в 1/8 финала Лиги Европы, начало – в 20:00.
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