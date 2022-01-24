Экс-игрок сборной Украины: «Заря – мой фаворит в борьбе за бронзу, а уход Миколенко не считаю потерей для «Динамо»
Голкипер «Динамо» признался, что съел торт во время сбора
У футболиста была веская причина притронуться к запрещенному
Руслан Нещерет / Фото - ФК Динамо Киев
Голкипер «Динамо» Руслан Нещерет рассказал, как отметил 20-летие на сборе.
- Руслан, ощущаешь уже себя на свои 20?
- Конечно, ощущаю: уже ноги болят, спина болит. Ладно, шучу. На самом деле, ничего нового, просто годы идут. Молодость проходит, пора становиться более зрелым, опыта набираться у старших.
- Твой день рождения часто выпадает на сборы. Уже придумал, как можно отпраздновать в условиях рабочего процесса?
- Вчера скушал тортик – не больше. Команда вчера победила, это был хороший подарок на день рождения.
Напомним, Нещерет провел один тайм в матче против «Расинг Униона» (4:0), не пропустив.
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