Голкипер «Динамо» признался, что съел торт во время сбора

Руслан Нещерет / Фото - ФК Динамо Киев

Голкипер «Динамо» Руслан Нещерет рассказал, как отметил 20-летие на сборе.

- Конечно, ощущаю: уже ноги болят, спина болит. Ладно, шучу. На самом деле, ничего нового, просто годы идут. Молодость проходит, пора становиться более зрелым, опыта набираться у старших.

- Твой день рождения часто выпадает на сборы. Уже придумал, как можно отпраздновать в условиях рабочего процесса?

- Вчера скушал тортик – не больше. Команда вчера победила, это был хороший подарок на день рождения.