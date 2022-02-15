Голкипер «Динамо»: «В команде меня называют Суперменом и Спайдерменом»

Нещерет пропустил второй зимний сбор, а на третьем работает в защитной маске

Руслан Нещерет / Фото - ФК Динамо Киев

Голкипер «Динамо» Руслан Нещерет рассказал о процессе восстановления после перелома носа. Также футболист назвал прозвище, которое получил в команде в связи с ношением защитной маски.

Как ты чувствовал себя после тяжелой травмы носа, которую получил в последнем спарринге в Испании?

В первый день после того, как получил травму, чувствовал себя очень плохо. Не мог нормально дышать, нос очень болел. Но по приезду в Киев мне сделали операцию, после чего начал восстановление.

Тебе уже дали прозвище партнеры по команде…

Да, называют и Бэтменом, и Спайдерменом. Так что все нормально.

Расскажи о функциях этой маски.

Самая главная – защищать мой ровный нос. А со всем остальным и так все хорошо.

Ты пропустил второй сбор и присоединился к партнерам на третьем этапе подготовки. Как чувствуешь себя?

Честно, думал, что будет очень тяжело. Но стал тренироваться, и чувствую легкость в ногах, одышки нет. Поэтому чувствую себя отлично.

Видим, что положительная энергетика тебя переполняет. Создается впечатление, что после тренировки ты выдержал бы еще одну…

Когда я дома сидел, то было очень тяжело наблюдать за всеми со стороны. Все работают, играют, а ты лежишь и ничего не делаешь. Даже не мог пробежаться нормально, потому что врачи не разрешали, пока не вытащат тампоны из носа.

В момент, когда получил травму, ты смело бросился в ноги. Сейчас нет опасений при ударах по воротам?

На тренировках, когда есть короткие дистанции, меня пока убирают, поскольку мяч может прилететь в лицо. А когда идут удары издалека, то в любом случае можно успеть закрыть лицо. В целом, опасение небольшое присутствует, но это чувство пройдет.

То есть первая функция твоя – защищать ворота, а вторая – защищать лицо?

Главное – это чтобы в воротах был «ноль», а лицо – это такое.

Болельщики писали тебе слова поддержки. Что им скажешь?

Большая благодарность им за все добрые слова. Приятно было ощущать такую ​​поддержку. И не так огорчался, потому что видел, как люди переживают за мое здоровье и желают мне добра.

Ранее пресс-служба «Динамо» изобразила Нещерета в образе Человека-Паука после более полутора десятка сейвов в матче с «Барселоной».