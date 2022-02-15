Голкипер «Динамо»: «В команде меня называют Суперменом и Спайдерменом»
Голкипер «Динамо» Руслан Нещерет рассказал о процессе восстановления после перелома носа. Также футболист назвал прозвище, которое получил в команде в связи с ношением защитной маски.
Как ты чувствовал себя после тяжелой травмы носа, которую получил в последнем спарринге в Испании?
В первый день после того, как получил травму, чувствовал себя очень плохо. Не мог нормально дышать, нос очень болел. Но по приезду в Киев мне сделали операцию, после чего начал восстановление.
Тебе уже дали прозвище партнеры по команде…
Да, называют и Бэтменом, и Спайдерменом. Так что все нормально.
Расскажи о функциях этой маски.
Самая главная – защищать мой ровный нос. А со всем остальным и так все хорошо.
Ты пропустил второй сбор и присоединился к партнерам на третьем этапе подготовки. Как чувствуешь себя?
Честно, думал, что будет очень тяжело. Но стал тренироваться, и чувствую легкость в ногах, одышки нет. Поэтому чувствую себя отлично.
Видим, что положительная энергетика тебя переполняет. Создается впечатление, что после тренировки ты выдержал бы еще одну…
Когда я дома сидел, то было очень тяжело наблюдать за всеми со стороны. Все работают, играют, а ты лежишь и ничего не делаешь. Даже не мог пробежаться нормально, потому что врачи не разрешали, пока не вытащат тампоны из носа.
В момент, когда получил травму, ты смело бросился в ноги. Сейчас нет опасений при ударах по воротам?
На тренировках, когда есть короткие дистанции, меня пока убирают, поскольку мяч может прилететь в лицо. А когда идут удары издалека, то в любом случае можно успеть закрыть лицо. В целом, опасение небольшое присутствует, но это чувство пройдет.
То есть первая функция твоя – защищать ворота, а вторая – защищать лицо?
Главное – это чтобы в воротах был «ноль», а лицо – это такое.
Болельщики писали тебе слова поддержки. Что им скажешь?
Большая благодарность им за все добрые слова. Приятно было ощущать такую поддержку. И не так огорчался, потому что видел, как люди переживают за мое здоровье и желают мне добра.
Ранее пресс-служба «Динамо» изобразила Нещерета в образе Человека-Паука после более полутора десятка сейвов в матче с «Барселоной».
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