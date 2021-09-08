Голкипер сборной Финляндии: «Самые важные матчи для нас еще впереди – с Украиной и Боснией»

Градецки после поражении от Франции признался, что целью команды изначально было второе место в группе

Лукаш Градецки / Фото - UEFA Голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецки высказался по поводу турнирной ситуации после поражения в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Франции (0:2). Слова игрока передает пресс-служба UEFA. Честно говоря, изначально нашей целью было финишировать вторыми в группе. Мы знали, что Франция была фаворитом квинтета. Самые важные игры для нас еще впереди: домашний матч против Украины и большая игра против Боснии и Герцеговины. Нам также нужно обыграть Казахстан. Также о борьбе за путевку в плей-офф рассказал главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва.

Сергей Стаднюк