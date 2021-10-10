Дешам: «Испанию невозможно лишить мяча, владение – в их ДНК»
Голкипер Франции: «Учитывая стиль игры Испании, нам понадобится много сил»
Сборные сыграет в финале Лиги Наций
10 октября 12:55
Уго Льорис / Фото: UEFA
Вратарь сборной Франции Уго Льорис поделился мнением о предстоящем финальном матче Лиги наций против национальной команды Испании.
Слова голкипера приводит официальный сайт UEFA:
Каждый матч – это важный опыт и мы стараемся становиться лучше как команда. Нам понадобится много сил против коллектива, стиль которого заключается в контроле мяче и перемещении. Все сведется к тому, чтобы не потерять много энергии при хаотичном прессинге. Нам нужно будет работать вместе и двигаться в такт.
Онлайн трансляция матча Испания – Франция. Начало – 10 октября в 21:45 по киевскому времени.