Шапаренко: «Целью «Ингульца» было просто поставить «автобус»
Голкипер «Ингульца» признан лучшим игроком 4-го тура после неожиданной ничьей с «Динамо»
Шуст совершил суперсейв после удара Родригеша в упор
Богдан Шуст / Фото - ФК Ингулец
Голкипер «Ингульца» Богдан Шуст признан лучшим игроком четвертого тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.
Решение было вынесено по итогам голосования экспертного совета. Вратарь показал надежную игру в матче с «Динамо» (1:1).
Шуст совершил ряд спасений, которые помогли команде увезти из Киева одно очко. Самым эффектным был сейв после удара Жерсона Родригеша через себя с нескольких метров.
Напомним, лучшим тренером тура был признан наставник «Черноморца» Юрий Мороз.