Голкипер «Лацио» расплакался, когда увидел баннер болельщиков в его поддержку

Вратарь ранее допустил серьезную ошибку в еврокубковом матче

Томас Стракоша / фото - Football Italia

В матче 4 тура Серии А фанаты «Лацио» на матче с «Кальяри» вывесили плакат в поддержку голкипера Томаса Стракоши, который допустил ключевую ошибку в матче Лиги Европы с «Галатасараем», из-за которой римляне проиграли (0:1):

«Не обращай внимания, просто смотри и двигайся вперёд».

Голкипер не смог сдержать слез, а позже поблагодарил фанатов на своей странице в Instagram:

«У меня нет слов, чтобы описать то, что я чувствовал сегодня, выходя на поле — от аплодисментов, привязанности и, наконец, до баннера с моим именем. Я пытался, но не смог сдержать слез, и единственное, что я могу сказать – спасибо за вашу поддержку. Этот момент навсегда останется в моем сердце».

С «Галатасараем» Стракоша допустил фатальную ошибку, упустив мяч с рук прямо в свои ворота.

Lazio goalkeeper Strakosha scores hilarious goal on himself pic.twitter.com/id9GURrhHj — Manuel Menacho (@MenachoManuel1) September 18, 2021

Напомним, Жозе Моуриньо впервые проиграл во главе «Ромы».