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Голкипер «Лацио» расплакался, когда увидел баннер болельщиков в его поддержку

Вратарь ранее допустил серьезную ошибку в еврокубковом матче
Футбол Серия А (Италия)
09:41
Голкипер «Лацио» расплакался, когда увидел баннер болельщиков в его поддержку
Томас Стракоша / фото - Football Italia

В матче 4 тура Серии А фанаты «Лацио» на матче с «Кальяри» вывесили плакат в поддержку голкипера Томаса Стракоши, который допустил ключевую ошибку в матче Лиги Европы с «Галатасараем», из-за которой римляне проиграли (0:1):

«Не обращай внимания, просто смотри и двигайся вперёд».

Голкипер не смог сдержать слез, а позже поблагодарил фанатов на своей странице в Instagram:

«У меня нет слов, чтобы описать то, что я чувствовал сегодня, выходя на поле — от аплодисментов, привязанности и, наконец, до баннера с моим именем.

Я пытался, но не смог сдержать слез, и единственное, что я могу сказать – спасибо за вашу поддержку. Этот момент навсегда останется в моем сердце».

С «Галатасараем» Стракоша допустил фатальную ошибку, упустив мяч с рук прямо в свои ворота.

Напомним, Жозе Моуриньо впервые проиграл во главе «Ромы».

Павел Харченко
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