Голкипер ЛНЗ назвал условие, при котором команда могла пройти «Днепр-1»

Андрей Попович / Фото - ЛНЗ

Голкипер ЛНЗ Андрей Попович поделился мнением о причинах поражения в матче 1/8 финала Кубка Украины против «Днепра-1» (0:2).

Хотя забей сразу после перерыва при счете 0:1 наш Денис Долинский, то все могло сложиться по-другому. Однако он не использовал голевой момент, а вскоре Игорь Когут во второй раз заставил ЛНЗ капитулировать, сняв с повестки дня вопрос о победителе.

Выступая раньше за «Минай» мне уже приходилось играть против «Днепра-1», но сейчас он посильнее и, думаю, будет претендовать на место на пьедестале почета чемпионата УПЛ, вполне может и не ограничиться четвертьфиналом Кубка Украины…

Впрочем, и футболистам ЛНЗ грех жаловаться. В предыдущем раунде кубкового турнира мы заставили сойти с дистанции элитный «Ингулец», обогатились ценным опытом и в поединке с «Днепром-1», который обязательно пригодится в борьбе за путевку в Первую лигу…