Маркевич вызовет игроков юнирского состава на матч «Мариуполя» с «Шахтером»
Голкипер «Мариуполя»: «Повышенная мотивация на «Шахтер» уже в прошлом»
Воспитанник «горняков» год назад стал полноценным игроком «азовцев»
Олег Кудрик / Фото - ФК Мариуполь
Голкипер «Мариуполя» Олег Кудрик в интервью пресс-службе клуба поделился ожиданиями от матча восьмого тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера». Вратарь является воспитанником «горняков».
Готовимся к этому матчу в стандартном режиме. Да, «Шахтер» сильная команда, понимаем, что будет тяжело. Надо будет потерпеть, отработать не только за себя. И тогда можно надеяться что мы добьемся какого-то положительного результата.
Тяжелый матч, и команда будет играть не в оптимальном составе.
Да, такие реалии. Будем играть тем составом, которым можем.
Для тебя будет дополнительная мотивация играть против команды, воспитанником которой ты являешься?
Наверное, это в прошлом. Я уже играл против горняков ранее. Сейчас, наверное, это уже другая страница. Так такого ощущения что «Шахтер» какой-то особенный соперник нет.
Ты удачно отыграл против «Колоса» и попал в несколько символических сборных тура. Настроение приподнятое?
Не только у меня, у всей команды настроение приподнятое. Наконец-то победили. Победа команды – это главное.
У вас вновь длительный выезд. После «Шахтера» сразу на Кубок, оттуда в Александрию.
Да, но что поделаешь. Учитывая календарь, наверное, это самый оптимальный вариант. В любом случае, нам надо взять максимум из этих матчей.
Ранее стало известно, что на матче не будет работать система VAR.
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