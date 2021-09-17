Голкипер «Мариуполя»: «Повышенная мотивация на «Шахтер» уже в прошлом»

Воспитанник «горняков» год назад стал полноценным игроком «азовцев»

Олег Кудрик / Фото - ФК Мариуполь

Голкипер «Мариуполя» Олег Кудрик в интервью пресс-службе клуба поделился ожиданиями от матча восьмого тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера». Вратарь является воспитанником «горняков».

Готовимся к этому матчу в стандартном режиме. Да, «Шахтер» сильная команда, понимаем, что будет тяжело. Надо будет потерпеть, отработать не только за себя. И тогда можно надеяться что мы добьемся какого-то положительного результата.

Тяжелый матч, и команда будет играть не в оптимальном составе.

Да, такие реалии. Будем играть тем составом, которым можем.

Для тебя будет дополнительная мотивация играть против команды, воспитанником которой ты являешься?

Наверное, это в прошлом. Я уже играл против горняков ранее. Сейчас, наверное, это уже другая страница. Так такого ощущения что «Шахтер» какой-то особенный соперник нет.

Ты удачно отыграл против «Колоса» и попал в несколько символических сборных тура. Настроение приподнятое?

Не только у меня, у всей команды настроение приподнятое. Наконец-то победили. Победа команды – это главное.

У вас вновь длительный выезд. После «Шахтера» сразу на Кубок, оттуда в Александрию.

Да, но что поделаешь. Учитывая календарь, наверное, это самый оптимальный вариант. В любом случае, нам надо взять максимум из этих матчей.

Ранее стало известно, что на матче не будет работать система VAR.