Голкипер «Миная»: «В клубе не все понимают, что мы уже не в Первой лиге»

Попович отметил, что на уровне УПЛ каждый матч – как последний

Андрей Попович / Фото - ФК Минай Голкипер «Миная» Андрей Попович в эфире программы «Великий футбол» с необычной стороны посмотрел на причины поражения в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Ингульца» (0:1). Некоторым людям в команде не хватало уверенности. Не хватало и не хватает. Может, надо главного тренера спрашивать. Никого обидеть не хочу. Но, может, в клубе не все понимают, что мы в УПЛ, а не в Первой лиге. Не в обиду никому. Но нужно понимать, что здесь важен каждый матч. Мы не боремся за еврокубки, чемпионство – мы боремся за выживание. Каждый матч как последний. Некоторые люди должны это уже понять. Если они не понимают, тогда что – возвращаемся обратно в Первую лигу? Я не хочу туда возвращаться. Недавно форвард «Миная» Анателий Нуриев был вызван в сборную Азербайджана.

Сергей Стаднюк