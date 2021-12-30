Григорчук ответил, останутся ли в «Черноморце» игроки «Динамо»
Голкипер Паст – о переходе в «Черноморец»: «Меня все устраивает в «Днепре-1»
Опытный вратарь оценил вероятность своего трансфера в одесский клуб
Евгений Паст / Фото - СК Днепр-1
Голкипер «Днепра-1» Евгений Паст оценил возможность своего перехода в «Черноморец».
Я только сегодня вернулся в Одессу из Днепра, где у меня были дела. У меня действующий контракт с «Днепром-1» еще на 1,5 года. Меня все там устраивает.
Что касается якобы моего перехода в «Черноморец», то это слухи от людей, которые связали сегодняшнее появление у руля Романа Григорчука, под руководством которого я провел несколько хороших сезонов в одесской команде, с моим именем. Хотя непонятно, для чего это делается.
Ранее стало известно, когда определится судьба арендованных «Черноморцем» игроков «Динамо».