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Голкипер Паст – о переходе в «Черноморец»: «Меня все устраивает в «Днепре-1»

Опытный вратарь оценил вероятность своего трансфера в одесский клуб
Футбол Украинская Премьер-лига
21:03
Голкипер Паст – о переходе в «Черноморец»: «Меня все устраивает в «Днепре-1»
Евгений Паст / Фото - СК Днепр-1

Голкипер «Днепра-1» Евгений Паст оценил возможность своего перехода в «Черноморец».

Я только сегодня вернулся в Одессу из Днепра, где у меня были дела. У меня действующий контракт с «Днепром-1» еще на 1,5 года. Меня все там устраивает.

Что касается якобы моего перехода в «Черноморец», то это слухи от людей, которые связали сегодняшнее появление у руля Романа Григорчука, под руководством которого я провел несколько хороших сезонов в одесской команде, с моим именем. Хотя непонятно, для чего это делается.

Ранее стало известно, когда определится судьба арендованных «Черноморцем» игроков «Динамо».

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

СК Днепр-1 Евгений Паст Черноморец

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