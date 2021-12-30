Голкипер Паст – о переходе в «Черноморец»: «Меня все устраивает в «Днепре-1»

Евгений Паст / Фото - СК Днепр-1

Голкипер «Днепра-1» Евгений Паст оценил возможность своего перехода в «Черноморец».

Что касается якобы моего перехода в «Черноморец», то это слухи от людей, которые связали сегодняшнее появление у руля Романа Григорчука, под руководством которого я провел несколько хороших сезонов в одесской команде, с моим именем. Хотя непонятно, для чего это делается.