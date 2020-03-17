Голкипер «Шахтера»: «Доннарумма – это Доннарумма, Трубин – это Трубин»

Юный футболист открестился от сравнений с итальянским коллегой

Анатолий Трубин / Фото - ФК Шахтер

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал информацию о том, что в Италии его называют «украинским Доннаруммой». Слова футболиста передает TuttoMercatoWeb.

Это не оказывает влияния на меня. Доннарумма – это Доннарумма, а Трубин – это Трубин. Я не являюсь украинским Доннаруммой. Я – украинский Трубин и никто другой.

Сегодня, 18 марта, украинский Трубин попытается помочь «Шахтеру» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы». В данном поединке категорически нельзя пропускать.

Игру можно будет посмотреть сегодня, 18 марта, на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Шахтер» – «Рома» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:55.