«Валенсия» в концовке вырвала победу над «Эльче» и обогнала «Барселону» в таблице
Голкипер «Валенсии» сделал вторую голевую передачу в карьере, выйдя на вторую строчку в Примере в XIX веке
Вратарь помог своей команде одержать непростую победу
11:39
Яспер Силессен / фото - Valenica FC
В матче 17-го тура Примеры «Валенсия» одержала победу нал «Эльче» (2:1).
Голкипер «летучих мышей» Яспер Силессен отдал голевой пас на Гонсалу Гедеша, забившего первый гол команды.
Для нидерландского голкипера этот ассист стал уже вторым в его карьере, сообщает OPTA.
Лишь четырем голкиперам удавалось подобное: Марку-Андре тер Штегену («Барселона»), Антонио Адану (бывший вратарь «Реала», «Атлетико» и «Бетиса»), Яссину Буну («Севилья») и Ивану Куэльяру («Леганес»).
Рекордсменом по этому показателю является экс-вратарь «Мальорки», «Депортиво» и «Расинга» Дуду Ават, который отдал три ассиста в XIX веке.
Напомним, победа помогла «Валенсии» обойти «Барселону» в таблице Примеры.
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