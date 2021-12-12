Голкипер «Валенсии» сделал вторую голевую передачу в карьере, выйдя на вторую строчку в Примере в XIX веке

Вратарь помог своей команде одержать непростую победу

Яспер Силессен / фото - Valenica FC

В матче 17-го тура Примеры «Валенсия» одержала победу нал «Эльче» (2:1).

Голкипер «летучих мышей» Яспер Силессен отдал голевой пас на Гонсалу Гедеша, забившего первый гол команды.

Для нидерландского голкипера этот ассист стал уже вторым в его карьере, сообщает OPTA.

Лишь четырем голкиперам удавалось подобное: Марку-Андре тер Штегену («Барселона»), Антонио Адану (бывший вратарь «Реала», «Атлетико» и «Бетиса»), Яссину Буну («Севилья») и Ивану Куэльяру («Леганес»).

Рекордсменом по этому показателю является экс-вратарь «Мальорки», «Депортиво» и «Расинга» Дуду Ават, который отдал три ассиста в XIX веке.

Напомним, победа помогла «Валенсии» обойти «Барселону» в таблице Примеры.