Голкипер «Вереса» признался, чем его удивил матч с «Динамо»

Богдан Когут / Фото - ПФЛ

Голкипер «Вереса» Богдан Когут дал свою оценку началу сезона для новичка украинской Премьер-лиги.

Первые туры нам не очень удавались, потому что притирались к УПЛ, все-таки другой уровень. Но я считаю, что после шести туров для нас это хороший результат. Главная задача – не вылететь.

Игра против какой команды удивила? Удивила, наверное, против «Динамо», потому что впервые не только я играл на «Олимпийском», а наверное 90% нашего состава играло впервые на этом стадионе.

Была приятная атмосфера, где-то мы не попали в игру, пропустили два быстрых гола на первых минутах, которые повлияли на конечный результат. Сама атмосфера приятно удивила. Результат неприятный, а если его отбросить, то все, что вокруг футбола, то это удивило. НСК «Олимпийский» лучший стадион в стране.