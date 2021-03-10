Голкипер «Зари» получил дебютный вызов в ряды будущего соперника сборной Украины

Никола Василь / Фото - ФК Заря

Голкипер «Зари» Никола Василь получил вызов в сборную Боснии и Герцеговины, сообщает официальный сайт луганчан.

Для 25-летнего игрока это дебютное попадание в список своей национальной команды. Он присоединится к ней 22 марта и получит шанс сыграть с Финляндией, Коста-Рикой и Францией.

Ранее Василь провел 4 матча за сборную U-18. Столько же раз он сыграл за команду U-21.

Напомним, Босния и Герцеговина является соперником Украины в отборе на чемпионат мира-2022.