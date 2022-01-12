Кривенцов: «Металлист 1925 идет 10-м в УПЛ. Это нехороший показатель»
Голодюк покинул «Металлист 1925»
Полузащитник стал свободным агентом
Фото: Металлист 1925
Полузащитник Олег Голодюк покинул «Металлист-1925».
Как сообщает официальный сайт клуба, стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Хавбек стал свободным агентом.
Голодюк перешел в «Металлист 1925» год назад. В первой половине сезона он был ключевым игроком команды, проведя 14 матчей в УПЛ, забив один мяч.
Ранее клуб пообещал солидное усиление зимой.
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