Голое празднование. Тренер клуба МЛС разделся на поле, сдержав обещание перед фанатами

Команда взяла трофей в непростом матче

«Нью Йорк Сити» с Кубком МЛС / фото - Marca

В финале Кубка МЛС «Нью Йорк Сити» в серии пенальти обыграл «Портленд Тимберс».

«Синие» впервые в своей семилетней истории дошли до финала турнира и смогли взять кубок.

После победы главный тренер команды из «Большого Яблока» Ронни Дейла обнажился до нижнего белья, празднуя победу.

Специалист исполнил свое обещание, которое он дал болельщикам еще в 2020-м году.

Такое же обещание норвежец давал у себя на родине, когда тренировал «Стремсгодсет». Только там он заявлял, что сделает это, если спасет команду от вылета.

Летом произошла похожая ситуация в европейском футболе. Тренер бельгийского «Антверпена» пришел голым на пресс-конференцию после выхода команды в Лигу Европы.