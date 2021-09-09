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Головко: «Игра в матче Украины и Чехии была ничейной»
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13:21
Александр Головко / Фото: UEFA
Бывший игрок сборной Украины Александр Головко в эфире телеканала «Футбол 1» высказался о ничьей с Чехией (1:1) в товарищеском матче.
«Ничья сегодня в трендах. Ничейный результат программировался. Если брать в общем игру, то, наверное, игра была ничейной. До какого-то момента нам по-настоящему везло, потому что с экспериментальной линией обороны хорошо, что пропустили один. Результат, который должен был быть, он и случился».
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