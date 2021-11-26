Италия или Португалия точно не попадет на чемпионат мира-2022! Итоги жеребьевки стыковых матчей квалификации
Головко: «Надеемся, что Шотландия на самом деле будет удобным соперником для Украины»
Бывший тренер молодежной сборной – об итогах жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022
26 ноября 19:24
Александр Головко / фото - ТК Футбол
26 ноября в Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка стыковых матчей квалификации на чемпионат мира-2022 по футболу, по итогам которой сборной Украины предстоит сыграть против национальной команды Шотландии.
Бывший главный тренер молодежной сборной и экс-игрок национальной команды Александр Головко прокомментировал результат жребия.
«Надеемся, что Шотландия на самом деле будет удобным соперником для нас. Да, нам не попалась Италия или Португалия, но давайте не будем говорить о «удачном» жребии до 24-го марта. До этого момента много чего может измениться.
Минус – что Украина без еврокубков в этом году, отсутствие практики на международной арене – это плохо. Дай Бог здоровья ребятам и тогда нам все будет под силу».
Напомним, Александр Петраков признался, что молил Бога, чтобы Украине не попалась Португалия или Италия.
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