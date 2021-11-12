Президент Болгарского футбольного союза: «1:1 против четвертьфиналистов Евро-2020 – достойно»
Головко: «Против Болгарии была одна из лучших игр в исполнении Украины»
Команда Петракова нанесла множество ударов по воротам соперника
13:56
Александр Головко / Фото: Twitter
Бывший игрок сборной Украины Александр Головко высказался ничьей «сине-желтых» и Болгарии (1:1) в товарищеском матче.
«Я думаю, что игра понравилась и болельщикам, и экспертам. Это одна из лучших игр в исполнении этой сборной. Видно, что все находятся в хорошем тонусе. Я могу только похвалить команду. Да, есть вопросы по обороне, но мы активно играли, строили атаки, подключали фланги, действовали с желанием. Эту игру команде можно занести в актив».
Украина провела лучший матч при Петракове, отвозив Болгарию. Но такая нереализация пугает.
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