Головко: «Шапаренко хочет стать топ-игроком, а у Цыганкова сложный характер»

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Бывший тренер молодежной сборной Украины Александр Головко вспомнил в эфире «Вацко Live» работу с несколькими игроками команды.

Цыганков тоже прошел через мою обойму, с ним было интересно работать. Его проблема в том, что он склонен к травматизму, в связи с его физиологией. Хорошо, что он не прошел полную подготовку здесь в Украине в детско-юношеском футболе. Он неординарный, ему в Израиле не мешали быть самим собой. Он из футбольной семьи и знает себе цену, у него непростой характер — это еще мягко сказано.

Цыганков за эти годы вырос как футболист, однозначно. Он является ключевым игроком команды. В этой команде может он лидер. Он обладает хорошими футбольными качествами, на него все смотрят».