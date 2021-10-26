Головко: «Шапаренко хочет стать топ-игроком, а у Цыганкова сложный характер»
Бывший тренер молодежной сборной Украины Александр Головко вспомнил в эфире «Вацко Live» работу с несколькими игроками команды.
«Шапаренко — сейчас топ-игрок. Он хочет им быть. Все зависит от него, он каждый день делает выбор. Он просыпается, а Луческу находится рядом. Он доверился ему. Этим молодым пацанам не нужны ярлыки. Это самая большая проблема. Нашелся человек, который эту тему раскрыл. Лично я, как тренер, не мог найти Кочергину место в команде. Каждому нужно созревание, свой горшок, Шапаренко еще находится в процессе дозревания.
Цыганков тоже прошел через мою обойму, с ним было интересно работать. Его проблема в том, что он склонен к травматизму, в связи с его физиологией. Хорошо, что он не прошел полную подготовку здесь в Украине в детско-юношеском футболе. Он неординарный, ему в Израиле не мешали быть самим собой. Он из футбольной семьи и знает себе цену, у него непростой характер — это еще мягко сказано.
Цыганков за эти годы вырос как футболист, однозначно. Он является ключевым игроком команды. В этой команде может он лидер. Он обладает хорошими футбольными качествами, на него все смотрят».
Шапаренко и Цыганков были вызваны всборную Украины на ноябрьские матчи.
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