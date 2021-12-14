Буряк: «Динамо» показало хорошую игру с «Зарей». Не может команда все выигрывать»
Головко: «Заря» воспользовалась минимальной расслабленностью «Динамо»
Экс-игрок киевлян поделился мыслями о матче, сделавшем «Шахтер» зимним чемпионом
14 декабря 10:02
Александр Головко / Фото - УАФ
Бывший защитник «Динамо» Александр Головко поделился в эфире телеканала «Футбол» коротким анализом матча 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Зари» (1:1).
Хочу отметить уровень интенсивности, с которым обе команды подошли к игре. Игра была интересная, зрелищная во всех отношениях и очень боевитая.
Можно сказать, что результат закономерный. С другой стороны, Киев больше хотел. Не получилось добиться победы. «Заря» воспользовалась минимальной расслабленностью игроков «Динамо» и смогла сравнять счет.
Ранее экс-тренер «Динамо» Леонид Буряк отметил, что матч с «Зарей» нельзя занести киевлянам в пассив.
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