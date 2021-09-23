Голы «Реалу» и «Барселоне», драка с «Шахтером» и разбитые машины. Чем нам запомнился Милевский

36-летний нападающий официально объявил о завершении карьеры

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Артем Милевский / Фото - Динамомания

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский официально объявил о завершении карьеры. С мая этого года 36-летний футболист находится без клуба, хотя, по его словам, у него были предложения. Тем не менее, Милевский решил, что пришло время с футболом попрощаться.

«Пришло время попрощаться с большим футболом. Я долго этого боялся, долго уходил от этого. Были у меня варианты, были предложения. Но, наверное, я сказал себе – хватит. Нахожусь на стадионе имени Лобановского, своем любимом стадионе. В такой трогательный день хочу написать письмо себе молодому, когда мне было 15 лет. Пацану, юноше, который из Минска в таком раннем возрасте переехал в «Динамо», в Киев. «Артем, пишу тебе из 2021 года. Впереди тебя ждет большая, яркая, но сложная карьера. Ты забьешь в ворота «Барселоны» и «Реала». Тебя будут хотеть купить топ-клубы Европы. На чемпионате мира ты не зассышь и пробьешь паненкой. В Киеве тебя будут очень любить, болельщики – боготворить. И руководство хорошо платить, но не отпускать. А еще тебя будут любить киевские девушки. Но я немного о другом. Первым твоим тренером в Украине будет Павел Яковенко. Терпи его тренировки, не сбегай из базы, внимательно слушай. Ведь именно он выведет тебя на уровень, когда на одном из турниров ты сыграешь круче, лучший футболист в истории футбола. Кстати, когда сделаешь это фото – обменяйся с Криштиану Роналду номерами телефона. Этот контакт тебе еще понадобится в будущем. Рядом с тобой в Киеве будет настоящий кент – Саня Алиев. Он родом из Хабаровска, но стал украинцем. Постарайся донести ему, чтобы он подольше поиграл в футбол. Именно как профи. Когда старшие ребята будут тянуть тебя в ночной клуб – отказывайся, езжай домой, высыпайся и думай только о футболе. Как бы сложно не было отказать в такой ситуации. Ночная жизнь к тебе придет после завершения карьеры. Многие люди захотят с тобой выпить, использовать тебя в своих корыстных целях – не ведись ни в коем случае. Не разбрасывайся деньгами. Не нужно платить за все свое окружение – это мало кто оценит. Когда будешь покупать автомобиль, обязательно выучи правила дорожного движения. 100 раз подумай перед тем, как их нарушать. Постарайся не ссориться с прессой, ведь они создают твой имидж, с этим придется жить всю жизнь. Слушай братьев Суркисов. Уважай их. Но не подписывай новый контракт с «Динамо» до 6 сентября. Ведь это закроет тебе двери в большую Европу. Когда «Динамо» возглавит Олег Блохин – даже не вздумай прийти на его презентацию в халате. И вообще к нему с максимальным уважением. Что бы он ни говорил на эмоциях – умей прощать и извиняться. Если случится так, что ты приедешь играть в футбол в Беларусь – не бойся этого, ведь там тебя ждет большой успех. Мой юный Артем. Если ты прислушаешься к моим советам, уверен, с твоим талантом ты дойдешь до уровня, если не «Реала» с «Барселоной», то «Милана», «Интера», «Севильи», – сказал Милевский в своем Youtube-канале.

Экс-форвард очень искусно собрал в своем письме все лучшие моменты из своей насыщенной карьеры. Действительно, за годы своих выступлений Милевский успел отметиться и важнейшими голами, которые навсегда вошли в историю украинского футбола, так и скандальными выходками, которые порой живут в памяти болельщиков дольше, чем конструктивные действия на поле.

XSPORT.ua предлагает вспомнить самые памятные моменты о Милевском: 5 положительных и 5 отрицательных. Начнем, конечно же, с первых.

Гол Бельгии и путевка на молодежный Евро-2006

Одна из главных украинских футбольных побед в истории не случилась бы без Милевского. Именно гол будущей звезды в ворота Бельгии на последних секундах принес молодежной сборной Украины путевку на Евро-2006 в Португалии. Проиграв 2:3 в Мариуполе, в Локерене команда Алексея Михайличенко до 70й минуты уступала 0:1, но затем забила трижды. Решающий мяч за 21 секунду до финального свистка после сольного прохода оформил именно Милевский.

Уже в Португалии украинская молодежка дойдет до финала, в Милевский станет лучшим игроком в составе команды.

Точный пенальти в серии против Швейцарии на ЧМ-2006

Уже после триумфального молодежного Евро Милевского вызвали в расположение национальной команды, и он поехал на взрослый чемпионат мира в Германию. Там нападающий сыграет в трех из пяти матчей, а также эффектно реализует пенальти в серии против Швейцарии, что поможет команде Олега Блохина выйти в четвертьфинал.

Два дубля в ворота «Спартака»

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов-2008/09 «Динамо» противостоял самый принципиальный соперник, помимо «Шахтера» – московский «Спартак». Киевляне эффектно выиграли оба матча со счетом 4:1, а Милевский в каждом из матчей оформлял по дублю.

Голы в ворота «Реала» и «Барселоны» в Лиге чемпионов

Сразу после ЧМ-2006 Милевский ворвался в основной состав «Динамо». Осенью-2006 года киевляне попали в одну группу Лиги чемпионов с «Реалом», «Лионом» и «Стяуа». В Мадриде «Динамо» проиграло 1:5, а единственный мяч в составе киевлян забил Милевский.

Через три года группа у «Динамо» была не менее сложная – «Барселона», «Интер», «Рубин». К последнему туру у киевлян еще был шанс выйти даже в плей-офф со второго места, но для этого нужно было обыгрывать дома «Барселону». Уже на второй минуте матча Милевский ударом головой открыл счет, но «Динамо» проиграло 1:2 и финишировало четвертым.

Гол «Таврии» – олицетворение игры Милевского

2008-2010 годы – пик в карьере Милевского. Эти сезоны были для него и самыми результативными, и самыми яркими. Милевский никогда не брезговал играть эффектно и таких эпизодов в его карьере было действительно много. Гол, который соорудил Миля в ворота «Таврии» в августе 2009-го – олицетворение его игры того времени.

Скандальные моменты

«Мы еще в Минск приедем!»

Милевский мог «учудить» как на поле, так и за его пределами. Если спросить рядового болельщика, которое интервью Милевского является самым памятным, девять из десяти вспомнят его высказывание после матча Лиги Европы против БАТЭ, в котором «Динамо» дома сыграло вничью – 2:2.

«Подожди, б.., мы еще в Минск приедем, клоун!» – навсегда в истории украинского футбола.

Халат на презентации Блохина

В сентябре 2012 года «Динамо» возглавил Олег Блохин. На презентацию наставника Милевский пришел в халате, а это видео стало настоящим хитом в сети. Как сказал форвард уже позднее, он просто не успел переодеться после приезда на базу.

«Я просто переживал, что не успею на презентацию, поэтому, как только приехал на базу, сразу накинул халат и поднялся в комнату».

Разбитый Ferrari

Милевский зарабатывал большие деньги в «Динамо». Часть из них шла на оплату постоянных штрафов за нарушение спортивного режима, но львиную долю форвард тратил на дорогие автомобили. За время своей карьеры Милевский собрал целый автопарк, но ездить, как написал сам в письме, не умел, поскольку часто садился за руль пьяным. Во время в выступлений в Турции, ехав нетрезвым, Милевский разбил Ferrari стоимостью 290 тысяч долларов.

Кутежи в клубах

Кстати, воспоминая о скандалах с Милевским, нельзя не сказать о его постоянных загулах. Наверное, в Киеве нет ни одного ночного клуба, куда не ступала бы нога нападающего. В сети полно видео очевидцев гулянок Милевского, которые потом становились доказательствами для выписыванию ему штрафов от руководства.

Милевский против «Шахтера»

Несмотря на то, что в матчах против «Шахтера» игра у Милевского шла неплохо (7 забитых мячей в матчах против принципиального соперника), но очень часто в этих поединках форвард «бело-синих» попадал в скандалы.

Здесь была и драка в финале Кубка Украины, и провокационные жесты фанатам в матче за Суперкубок Украины в Полтаве.