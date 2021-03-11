Голы центральных защитников помогли «Вильярреалу» добыть выездную победу над «Динамо»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
logo
онлайн
Выбрать спорт
688
Прогнозы
матч-центр: Футбол
Вчера 9 9
Сейчас 0 0
Сегодня 9 2
Завтра 21 1
свернуть
развернуть
Вчера 9 9
Сейчас 0 0
Сегодня 9 2
Завтра 21 1
Вчера не было матчей
Вчера не было важных матчей
Футбол
Лига Европы UEFA 20/21
19:55 Динамо - Вильярреал Окончен 0:2 Окончен
19:55 Славия Прага - Глазго Рейнджерс Окончен 1:1 Окончен
19:55 Манчестер Юнайтед - Милан Окончен 1:1 Окончен
19:55 Аякс - Янг Бойз Окончен 3:0 Окончен
22:00 Тоттенхэм - Динамо Загреб Окончен 2:0 Окончен
22:00 Гранада - Мольде Окончен 2:0 Окончен
22:00 Рома - Шахтер Окончен 3:0 Окончен
22:00 Олимпиакос - Арсенал Окончен 1:3 Окончен
22:00 Динамо Загреб - Тоттенхэм Отменен -:- Отменен
19:55 Динамо - Вильярреал Окончен 0:2 Окончен
19:55 Славия Прага - Глазго Рейнджерс Окончен 1:1 Окончен
19:55 Манчестер Юнайтед - Милан Окончен 1:1 Окончен
19:55 Аякс - Янг Бойз Окончен 3:0 Окончен
22:00 Тоттенхэм - Динамо Загреб Окончен 2:0 Окончен
22:00 Гранада - Мольде Окончен 2:0 Окончен
22:00 Рома - Шахтер Окончен 3:0 Окончен
22:00 Олимпиакос - Арсенал Окончен 1:3 Окончен
22:00 Динамо Загреб - Тоттенхэм Отменен -:- Отменен
Сегодня нет матчей
Сегодня нет важных матчей
Футбол
Премьер-Лига (Англия) 20/21
22:00 Ньюкасл - Астон Вилла Запланирован -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 20/21
22:00 Реймс - Лион Запланирован -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 20/21
21:30 Аугсбург - Боруссия Мёнхенгладбах Запланирован -:- Запланирован
Серия А (Италия) 20/21
16:00 Лацио - Кротоне Запланирован -:- Запланирован
21:45 Аталанта - Специя Запланирован -:- Запланирован
16:00 Лацио - Кротоне Запланирован -:- Запланирован
Примерa (Испания) 20/21
22:00 Леванте - Валенсия Запланирован -:- Запланирован
22:00 Леванте - Валенсия Запланирован -:- Запланирован
Первая лига 20/21
14:00 Горняк-Спорт - Прикарпатье Запланирован -:- Запланирован
18:00 Оболонь - Верес Запланирован -:- Запланирован
18:00 Черноморец - Волынь Запланирован -:- Запланирован
Нет запланированных матчей на завтра
Нет важных матчей на завтра
Футбол
Премьер-Лига (Англия) 20/21
14:30 Лидс - Челси Запланирован -:- Запланирован
17:00 Кристал Пэлас - Вест Бромвич Альбион Запланирован -:- Запланирован
19:30 Эвертон - Бернли Запланирован -:- Запланирован
22:00 Фулхэм - Манчестер Сити Запланирован -:- Запланирован
14:30 Лидс - Челси Запланирован -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 20/21
14:00 Анже - Сент-Этьен Запланирован -:- Запланирован
18:00 Марсель - Брест Запланирован -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 20/21
16:30 Вольфсбург - Шальке Запланирован -:- Запланирован
16:30 Унион Берлин - Кельн Запланирован -:- Запланирован
16:30 Майнц - Фрайбург Запланирован -:- Запланирован
16:30 Вердер - Бавария Запланирован -:- Запланирован
19:30 Боруссия Дортмунд - Герта Запланирован -:- Запланирован
Серия А (Италия) 20/21
16:00 Сассуоло - Верона Запланирован -:- Запланирован
19:00 Беневенто - Фиорентина Запланирован -:- Запланирован
21:45 Дженоа - Удинезе Запланирован -:- Запланирован
Примерa (Испания) 20/21
15:00 Алавес - Кадис Запланирован -:- Запланирован
17:15 Реал - Эльче Запланирован -:- Запланирован
19:30 Осасуна - Реал Вальядолид Запланирован -:- Запланирован
22:00 Хетафе - Атлетико Запланирован -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 20/21
14:00 Минай - Ингулец Запланирован -:- Запланирован
17:00 Ворскла - СК Днепр-1 Запланирован -:- Запланирован
17:00 ФК Львов - Рух Запланирован -:- Запланирован
«Запорожье» победило на выезде «Харьковских Соколов»
«Запорожье» победило на выезде «Харьковских Соколов»
Лидер полузащиты «Интера» перенесет операцию
Лидер полузащиты «Интера» перенесет операцию

Голы центральных защитников помогли «Вильярреалу» добыть выездную победу над «Динамо»

Пау Торрес и Альбиоль показали лучшую реализацию, чем игроки атаки киевлян

Футбол Лига Европы UEFA
11 марта 2021г. 21:49
Голы центральных защитников помогли «Вильярреалу» добыть выездную победу над «Динамо»
Фото - UEFA

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» в родных стенах уступило «Вильярреалу».

На самом старте игры команды обменялись опаснейшими моментами. Немного не хватило Тригеросу, чтобы поразить угол ворот с нескольких метров. Чуть выше перекладины пробил головой Цыганков.

А забили гости. После прострела Жерара Морено мяч нашел во вратарской Пау Торреса, который отправил его в сетку. Несколько опасных моментов было у Родригеша, но на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «канареек».

Почти сразу после перерыва удвоил счет еще один центральный защитник Альбиоль. После этого гости несколько отдали инициативу киевлянам. Однако те так и не сумели оформить хотя бы один гол. Близко был Цыганков, но мяч после мощного удара со штрафного пролетел рядом со штангой.

Ответный матч состоится 18 марта в Испании.

Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

«Динамо» – «Вильярреал» 0:2

Голы: Пау Торрес, 30, Альбиоль, 52

«Динамо»: Бущан, Кендзера (Караваев, 84), Миколенко, Забарный, Сирота, Буяльский, Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 68), Сидорчук (Андриевский, 68), Родригеш, Беседин.

«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес (Фунес Мори, 46), Педраса, Парехо, Тригерос (Мойсес Гомес, 85), Капу, Чуквуэзе (Коста, 84), Пако Алькасер (Бакка, 63), Жерар Морено (Алекс Баэна, 90).

Предупреждения: Сидорчук – Педраса, Капу

Сергей Стаднюк

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Вильярреал Динамо Киев

Комментарии 0

Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении ПРАВИЛ.
Видео
Все видео
Лев уйдет из сборной Германии
Лев уйдет из сборной Германии
Футбол
Свитолина проиграла Кузнецовой
Свитолина проиграла Кузнецовой
Теннис
WTA
Шахрайчук и Годынюк получили работу
Шахрайчук и Годынюк получили работу
Хоккей
Донбасс выиграл регулярку УХЛ
Донбасс выиграл регулярку УХЛ
Хоккей
УХЛ
Как Сокол живет на АТЭКе
Как Сокол живет на АТЭКе
Хоккей
УХЛ
Охотники на гигантских лобстеров
Охотники на гигантских лобстеров
Другие
Матч-пойнт
Матч-пойнт
Теннис
Двойник
Двойник
Другие
Честь дракона
Честь дракона
Другие
Дикий гаджет
Дикий гаджет
Другие
Ледниковый период от 9.03.2021
Ледниковый период от 9.03.2021
Хоккей
УХЛ
Невероятный Микаэль Кингсбери!
Невероятный Микаэль Кингсбери!
Фристайл
Матч всех звезд НБА
Матч всех звезд НБА
Баскетбол
НБА
Большунову снова не повезло
Большунову снова не повезло
Лыжные гонки
Рома - Дженоа 1:0
Рома - Дженоа 1:0
Футбол
Серия А (Италия)
Лыжи и горные лыжи
Лыжи и горные лыжи
Лыжные гонки
Южноамериканские сборные сыграют в Европе
Южноамериканские сборные сыграют в Европе
Футбол
Открытие арены в Краматорске
Открытие арены в Краматорске
Хоккей
УХЛ
Календарь сезона Формулы-1
Календарь сезона Формулы-1
Автоспорт
Формула-1
Бойцовский клуб о Джервонте Дэвисе
Бойцовский клуб о Джервонте Дэвисе
Бокс
Бойцовский клуб. Клип!
Бойцовский клуб. Клип!
MMA
Суперэкстрим в Альпах!
Суперэкстрим в Альпах!
Экстрим
Шахрайчук возглавил сборную Украины
Шахрайчук возглавил сборную Украины
Хоккей
Шакил О'Нил в реслинге
Шакил О'Нил в реслинге
Баскетбол
НБА
Ювентус - Специя 3:0
Ювентус - Специя 3:0
Футбол
Серия А (Италия)
Болельщики и ОИ-2021
Болельщики и ОИ-2021
Olympics
Украинских олимпийцев вакцинируют?
Украинских олимпийцев вакцинируют?
Olympics
Интервью с Игорем Мережко
Интервью с Игорем Мережко
Хоккей
Отцы и дети в УХЛ
Отцы и дети в УХЛ
Хоккей
УХЛ
Ледниковый период от 2.03.2021
Ледниковый период от 2.03.2021
Хоккей
УХЛ
День рождения козла Кельна!
День рождения козла Кельна!
Футбол
Бундеслига (Германия)
Новый болид Mercedes
Новый болид Mercedes
Автоспорт
Формула-1
Это ски-кросс!
Это ски-кросс!
Горные лыжи
Неудача Себастьяна Ожье
Неудача Себастьяна Ожье
Автоспорт
Кубок мира по горнолыжному спорту
Кубок мира по горнолыжному спорту
Горные лыжи
81 метр в ледяной воде!
81 метр в ледяной воде!
Плавание
Газоль будет играть в Барселоне
Газоль будет играть в Барселоне
Баскетбол
Ледниковый период от 23.02.2021
Ледниковый период от 23.02.2021
Хоккей
УХЛ
Болельщики вернулись на трибуны
Болельщики вернулись на трибуны
Хоккей
УХЛ
Болид Alfa Romeo на 2021 год
Болид Alfa Romeo на 2021 год
Автоспорт
Формула-1
Жесткий нокаут в ММА
Жесткий нокаут в ММА
MMA
Отбор на Евробаскет-2022. Венгрия – Украина 63:97
Отбор на Евробаскет-2022. Венгрия – Украина 63:97
Баскетбол
COVID-19 лишил майки лидера
COVID-19 лишил майки лидера
Велоспорт
Ледниковый период от 16.02.2021
Ледниковый период от 16.02.2021
Хоккей
УХЛ
Хоккейный врач Владимир Секретный
Хоккейный врач Владимир Секретный
Хоккей
УХЛ
Ternopil Hockey Classic-2021
Ternopil Hockey Classic-2021
Хоккей
УХЛ
Ледниковый период от 09.02.2021
Ледниковый период от 09.02.2021
Хоккей
УХЛ
Воспоминания о нашем хоккее на ОИ-2002
Воспоминания о нашем хоккее на ОИ-2002
Хоккей
Ледниковый период от 02.02.2021
Ледниковый период от 02.02.2021
Хоккей
УХЛ
Лучший бомбардир «Сокола» Антон Рубан
Лучший бомбардир «Сокола» Антон Рубан
Хоккей
УХЛ
Магучих в Удине
Магучих в Удине
Легкая атлетика
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Бокс
Новости: Футбол
Кейн повторил рекорд «Тоттенхэма» благодаря дублю в ворота «Динамо»
12:43
Кейн повторил рекорд «Тоттенхэма» благодаря дублю в ворота «Динамо»
Защитник «Ромы»: «Важно, что в матче с «Шахтером» мы не пропустили»
12:27
Защитник «Ромы»: «Важно, что в матче с «Шахтером» мы не пропустили»
Экс-игрок «Барселоны»: «Когда Гризманн на поле, команда Кумана играет вдесятером»
11:59
Экс-игрок «Барселоны»: «Когда Гризманн на поле, команда Кумана играет вдесятером»
«Манчестер Юнайтед» лишился еще одного форварда
11:55
«Манчестер Юнайтед» лишился еще одного форварда
Стал известен характер повреждения Мхитаряна в матче с «Шахтером»
11:50
Стал известен характер повреждения Мхитаряна в матче с «Шахтером»
Срна: «Мы с Фонсекой всегда будем друзьями»
11:41
Срна: «Мы с Фонсекой всегда будем друзьями»
Лапорта нашел тренера на смену Куману
11:40
Лапорта нашел тренера на смену Куману
«Шахтер» в матче с «Ромой» прервал серию, которая длилась 12 лет
11:18
«Шахтер» в матче с «Ромой» прервал серию, которая длилась 12 лет
Каштру назвал главную ошибку «Шахтера» в матче с «Ромой»
10:57
Каштру назвал главную ошибку «Шахтера» в матче с «Ромой»
Популярные новости
Богачук проиграл жесточайшим нокаутом в бою, который вчистую выигрывал
Бокс
5 марта 06:40
Богачук проиграл жесточайшим нокаутом в бою, который вчистую выигрывал
Боксер, побеждавший Виталия Кличко, показал как готовится к возвращению в бокс
Бокс
8 марта 20:08
Боксер, побеждавший Виталия Кличко, показал как готовится к возвращению в бокс
Умер первый тренер сборной Украины
Хоккей
8 марта 20:39
Умер первый тренер сборной Украины
Лопес-старший: «Ломаченко настоящий чемпион. Мы должны спустить его с небес»
Бокс
8 марта 14:23
Лопес-старший: «Ломаченко настоящий чемпион. Мы должны спустить его с небес»
«Вашингтон» весь матч пытался отомстить «Бостону» за Овечкина. Все превратилось в настоящее побоище
Хоккей
6 марта 11:15
«Вашингтон» весь матч пытался отомстить «Бостону» за Овечкина. Все превратилось в настоящее побоище
Чисора: «Я уверен, что побью Паркера в любое время»
Бокс
10 марта 13:59
Чисора: «Я уверен, что побью Паркера в любое время»