Голы центральных защитников помогли «Вильярреалу» добыть выездную победу над «Динамо»

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В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» в родных стенах уступило «Вильярреалу».

На самом старте игры команды обменялись опаснейшими моментами. Немного не хватило Тригеросу, чтобы поразить угол ворот с нескольких метров. Чуть выше перекладины пробил головой Цыганков.

А забили гости. После прострела Жерара Морено мяч нашел во вратарской Пау Торреса, который отправил его в сетку. Несколько опасных моментов было у Родригеша, но на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «канареек».

Почти сразу после перерыва удвоил счет еще один центральный защитник Альбиоль. После этого гости несколько отдали инициативу киевлянам. Однако те так и не сумели оформить хотя бы один гол. Близко был Цыганков, но мяч после мощного удара со штрафного пролетел рядом со штангой.

Ответный матч состоится 18 марта в Испании.

Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

«Динамо» – «Вильярреал» 0:2

Голы: Пау Торрес, 30, Альбиоль, 52

«Динамо»: Бущан, Кендзера (Караваев, 84), Миколенко, Забарный, Сирота, Буяльский, Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 68), Сидорчук (Андриевский, 68), Родригеш, Беседин.

«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес (Фунес Мори, 46), Педраса, Парехо, Тригерос (Мойсес Гомес, 85), Капу, Чуквуэзе (Коста, 84), Пако Алькасер (Бакка, 63), Жерар Морено (Алекс Баэна, 90).

Предупреждения: Сидорчук – Педраса, Капу