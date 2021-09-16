Горецка продлил контракт с «Баварией» до 2026 года

Леон за три года в Мюнхене зарекомендовал себя как один из лидеров





Леон Горецка / Фото: Бавария

Мюнхенская «Бавария» на собственном сайте объявила о подписании нового контракта с 26-летним полузащитником Леоном Горецкой.



Новый контракт с футболистом рассчитано до 2026 года.

«С «Баварией» за последние три года мы выиграли все, что можно было выиграть. Но что еще лучше, чем выиграть титулы, это закрепление результата и повторный успех. Этим мы и займемся в следующие годы. Команду, и клуб в целом окружают профессионалы, которые стали семьей. Это сочетание является гарантом успеха этого клуба. Я очень рад шансу продлить контракт».

Горецка играет в «Баварии» с лета 2018 года и старый его контракт заканчивался в июне 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Горецка мог покинуть клуб как свободный агент.