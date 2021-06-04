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Горилый: «Понравилась хладнокровность Бущана»

Голкипер провел солидный матч
Евро Сборные
12:10
Горилый: «Понравилась хладнокровность Бущана»
Владимир Горилый / фото - Football24

Бывший защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Владимир Горилый прокомментировал победу национальной команды над Северной Ирландией:

Владимир Иванович, в матче со сборной Северной Ирландии сборная Украины вам понравилась?

«В первом тайме. После перерыва моменты наша команда создавала после того, как североирландцы раскрылись. Впрочем, я поставлю плюс для команды Андрея Шевченко прежде всего за то, что у футболистов горели глаза».

Реализация моментов сине-желтыми по-прежнему оставляет желать лучшего.

«Да. И в этом плане показалось, что Беседин не усилил игру. Да, нападающий боролся, старался, но форварду нужно забивать. В прошлых матчах Довбык выглядел поинтереснее. Возможно, Артема выпустят в матче с Кипром. Такое количество моментов, которое было создано в прошедшем поединке, необходимо реализовывать, на Евро такой расточительности оппоненты не простят. Тем более что не со всеми противниками придется играть первым номером».

Основа сборной на Евро вырисовывается?

«Думаю, в первом тайме состав был приближен к таковому. Нужно только найти место для Зинченко и, может, для Цыганкова».

Северная Ирландия оказалась хорошим спарринг-партнером перед Евро?

«Да. Их козыри стандарты, силовая борьба на грани фола, и очень важно, что в этом компоненте наша команда не проиграла сопернику в стыках. Показалось, что мы были лучше британцев в отборах, подборах и перехватах».

Кто для вас стал лучшим игроком матча?

«Отрезками многие ребята показывали достойную игру. К тому же кто-то сыграл один тайм, кто-то чуть больше. Если же говорить в общем, то лучшим, на мой взгляд, был Бущан. Мне понравилась его хладнокровность. Георгий хорошо действовал на выходах, неплохо начинал атаки. А его великолепный сейв в первом тайме очень помог команде, когда гости начали чаще гостить возле нашей штрафной. Кстати, неплохо со скамейки запасных вышел молодой Судаков. Видно, что игрок понимает требования наставника. По праву Андрей Шевченко включил в заявку этого 18-летнего исполнителя».

Сегодня спустя долгое время на поле вышел Ярмоленко.

«Откровенно говоря, Андрея уже можно было менять на 60-й минуте. Ему еще тяжело на одном уровне играть весь матч. Но Андрея Шевченко говорил, что будет давать полузащитнику больше времени, чтобы игрок быстрее набирал кондиции. Но вообще Ярмоленко был заметной фигурой на поле, не единожды мог забить. Не зря болельщики признали его лучшим игроком поединка».

Насколько процентов сейчас готова наша сборная?

«Любой спарринг не заменит официальную игру. Сложно давать такую оценку, не находясь внутри команды. Визуально, думаю, коллектив выглядит процентов на 75 своих возможностей. А за оставшееся время до начала чемпионата Европы еще можно набрать кондиций».

Сборная Украины победила Северную Ирландию со счетом 1:0, благодаря дебютному голу Александра Зубкова.

Напомним, команда Андрея Шевченко не может забить больше 1-го мяча уже 11 игр подряд.

Источник: zbirna.com Павел Харченко
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Теги

Георгий Бущан Георгий Судаков Артем Беседин

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