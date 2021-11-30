Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
Госенс не поможет «Аталанте» в ближайших матчах
Немец до сих пор не вернулся в общую группу
13:55
Робин Госенс / Фото: Аталанта
27-летний немецкий полузащитник «Аталанты» Робин Госенс не поможет «Аталанте» в ближайших матчах, сообщает Sky Sport Italia.
Госенс два месяца восстанавливался после травмы колена, но уже приступил к тренировкам.
По информации источников, Госенс вернется в общую группу лишь в начале следующего года.
В нынешнем сезоне Госенс сыграл в 8 поединках, отличившись двумя мячами и одним ассистом.
Комментарии 0