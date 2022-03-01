«Эвертон» и «Манчестер Сити» поддержали Украину. Зинченко и Миколенко заплакали
«Говно бл*ть». Легионер «Динамо» послал на х*й бывшего игрока сборной россии, поддерживающего оккупантов
Кендзера прошелся по Тарасову
Фото: Динамо
Защитник «Динамо» Томаш Кендзера в своем Instagram раскритиковал экс-игрока сборной россии Дмитрия Тарасова:
Надеюсь ты прочитаешь это сообщение. Все люди, которые поддерживают российских оккупантов в войне, идите на х*й!!
Ты просто дно человек! Не знаешь, что у нас в Украине творится, пошел ты на х*й! Говно бл*ть.
Ранее Кендзера и Беньямин Вербич обратились к Украине.
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