«Грабеж, грязь, позор». Роналду прокомментировал пост, где говорилось о незаслуженном ЗМ Месси

Криштиану Роналду / фото - MUFC

Фанатский аккаунт Криштиану Роналду в Instagram опубликовал длинный пост с критикой 65-й церемонии вручения «Золотого мяча», по итогам которой победителем стал Лионель Месси:

43 гола за год, 6 голов в 5 играх Лиги чемпионов, все решающие, и этот парень, независимо от возраста, продолжает творить чудеса и поражать мир. Однако они ставят этого парня на 6-е место… Вы действительно думаете, что 5 игроков добились большего, чем он, за этот год? Ни за что.

Он мог бы спокойно бороться за эту награду, и битва с Левандовски была бы хороша. В индивидуальном плане Роберт был невероятен, и у «Баварии» был сезон лучше, чем у «Ювентуса», но на уровне сборных Роналду был лучше.

А кому достался приз? Месси, который выигрывал лишь Кубок Испании с «Барселоной», не забивал голы в ворота «Реала» с тех пор, как Криштиану ушел, исчезает в главных играх сезона, выиграл Кубок Америки, который должен был проходить каждые четыре года, но проводится практически каждый год. Он не забил ни в финале, ни в полуфинале. И у него был слабый сезон в «ПСЖ».

Чтобы Криштиану выиграл этот приз, он должен быть неоспоримо лучшим на 300 процентов. С Месси все наоборот. Он может провести скромный сезон, и они всегда найдут способ вручить приз ему.

Грабеж. Грязь. Позор. Тот, кто достаточно умен, понимает, кто на самом деле заслуживает «Золотой мяч». Получать незаслуженные награды – ложное счастье.

Роналду всегда будет лучшим в истории!»