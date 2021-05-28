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«Гранада» рассталась с тренером, который вывел команду в 1/4 финала Лиги Европы

Мартинес покинул свой пост
Футбол Примерa (Испания)
08:28
«Гранада» рассталась с тренером, который вывел команду в 1/4 финала Лиги Европы
Фото: AS

«Гранада» рассталась с главным тренером.

Свой пост покинул Диего Мартинес, сообщает сайт клуба. Отставку тренера приняли на экстренном заседании.

Отмечается, что специалист принял решение покинуть команду и сделать следующий шаг в карьере.

В этом сезоне «Гранада» впервые в истории сыграла в четвертьфинале Лиги Европы. В Ла Лиге команда заняла 9-е место.

Андрей Усмонов
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Гранада

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