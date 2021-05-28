Чемпионат Испании. «Гранада» проиграла «Реалу». Как это было
«Гранада» рассталась с тренером, который вывел команду в 1/4 финала Лиги Европы
Мартинес покинул свой пост
08:28
Фото: AS
«Гранада» рассталась с главным тренером.
Свой пост покинул Диего Мартинес, сообщает сайт клуба. Отставку тренера приняли на экстренном заседании.
Отмечается, что специалист принял решение покинуть команду и сделать следующий шаг в карьере.
В этом сезоне «Гранада» впервые в истории сыграла в четвертьфинале Лиги Европы. В Ла Лиге команда заняла 9-е место.
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