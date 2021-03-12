«Гранада» в большинстве уверенно переиграла «Мольде»

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В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Гранада» на своем поле переиграла «Мольде».

Первый тайм остался за испанской командой. Команда полностью владела инициативой, что и вылилось в гол Молины в середине 45-минутки.

После перерыва гораздо лучше заиграли гости. Норвежский коллектив не уступал сопернику по количеству опасных моментов. Но антигероем стал Эллингсен.

Хавбек в течение трех минут умудрился заработать два предупреждения и покинуть поле. Быстро большинством воспользовались хозяева. Удвоил их преимущество Сольдадо.

Ответный матч состоится 18 марта в Норвегии.

Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

«Гранада» – «Мольде» 2:0

Голы: Молина, 26, Сольдадо, 75

«Гранада»: Руй Силва, Дуарте, Диас, Перес, Фулькье, Пуэртас (Вальехо, 90), Этеки, Кенеди, Гоналон, Молина, Сольдадо (Исма Руис, 81).

«Мольде»: Линде, Хеуген, Грегерсен, Педерсен, Синьян, Эурснес, Эллингсен, Эйкрем, Хестад (Кнудтсон, 65), Андерсен (Болли, 86), Сигурдарсон (Фофана, 74).

Предупреждения: Этеки – Сигурдарсон, Хестад, Эллингсен, Эйкрем

Эллингсен