«Гранада» впервые обыграла «Атлетико» за почти 50 лет

Кроме того, это 4-е поражение подряд в Примере для «матрасников»

Фото: Getty Images

«Гранада» обыграла мадридский «Атлетико» (2:1) впервые за 48 лет, сообщает Opta.

В последний раз это случалось в 1973-м году. Затем в 25-ти матчах между командами «Атлетико» не проигрывал «Гранаде».

Отметим также, что это 4-е подряд поражение «Атлетико» в Примере.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Атлетико», который недавно лидировал, уже на 5-м месте.



