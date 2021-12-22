Падение «Атлетико» продолжается. Команда Симеоне снова проиграла в Примере
«Гранада» впервые обыграла «Атлетико» за почти 50 лет
Кроме того, это 4-е поражение подряд в Примере для «матрасников»
22 декабря 22:57
Фото: Getty Images
«Гранада» обыграла мадридский «Атлетико» (2:1) впервые за 48 лет, сообщает Opta.
В последний раз это случалось в 1973-м году. Затем в 25-ти матчах между командами «Атлетико» не проигрывал «Гранаде».
Отметим также, что это 4-е подряд поражение «Атлетико» в Примере.
В турнирной таблице чемпионата Испании «Атлетико», который недавно лидировал, уже на 5-м месте.
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