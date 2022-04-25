Ожидалось что-то более интересное. В сети появились фото новой формы «Шахтера»
Гранд Серии А хочет пригласить Де Дзерби
«Наполи» желает уволить Спаллетти
25 апреля 22:00
Роберто Де Дзерби / Фото: Twitter
Главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби интересен «Наполи», сообщает издание Repubblica.
По информации источника, руководство «Наполи» разочаровано результатами команды при Лучано Спаллетти. Неаполитанцы практически потеряли шансы на чемпионство.
Де Дзерби видится главной кандидатурой для «Наполи» в случае увольнения Спаллетти в конце сезона.
Де Дзерби в свою очередь заявил, что готов продолжать работать в «Шахтере» и чувствует себя украинцем.
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