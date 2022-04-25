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Гранд Серии А хочет пригласить Де Дзерби

«Наполи» желает уволить Спаллетти
Футбол Украинская Премьер-лига
25 апреля 22:00
Гранд Серии А хочет пригласить Де Дзерби
Роберто Де Дзерби / Фото: Twitter

Главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби интересен «Наполи», сообщает издание Repubblica.

По информации источника, руководство «Наполи» разочаровано результатами команды при Лучано Спаллетти. Неаполитанцы практически потеряли шансы на чемпионство.

Де Дзерби видится главной кандидатурой для «Наполи» в случае увольнения Спаллетти в конце сезона.

Де Дзерби в свою очередь заявил, что готов продолжать работать в «Шахтере» и чувствует себя украинцем.

Петр Приходько
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Теги

Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк Наполи

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