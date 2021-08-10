«Бавария» не намерена вновь подписывать Рибери
Гранды АПЛ готовы побороться за Толиссо
Французский хавбек «Баварии» может переехать на Туманный Альбион
20:22
Корентен Толиссо / Фото - fcbayern.com«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» находятся в поисках усиления центра полузащиты в текущее летнее трансферное окно.
Гранды АПЛ проявляют интерес к хавбеку «Баварии» Корентену Толиссо. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
В минувшем сезоне француз сыграл 24 матча в которых отметился тремя забитыми голами. Его контракт с «Баварией» истекает следующим летом.
Напомним, что чемпион Германии готов расстаться с Толиссо за 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может продать Антони Марсьяля в «Интер».
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