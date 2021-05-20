Греческий АЕК не является приоритетным вариантом для Реброва

Пока украинский специалист тренирует «Ференцварош»

Сергей Ребров / фото - Динамо Киев от Шурика

Украинский наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров этим летом может сменить клубную прописку. Ранее сообщалось, что одним из вариантов продолжения карьеры является греческий АЕК, в который украинец может перейти в ближайшее время.

Сообщается, что Ребров не прочь перебраться в чемпионат Греции, однако АЕК не является его основной целью. Альтернативным вариантом продолжения его тренерской карьеры может стать сборная Украины. После Евро-2020 Андрей Шевченко планирует сосредоточиться на клубной карьере, а Ребров заменит специалиста в национальной команде.

В этом сезоне Ребров довел «Ференцварош» до 3-го чемпионства кряду.

Ранее стало известно, сколько АЕК планирует платить Реброву.