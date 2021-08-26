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Грехом было бы не исполнить. «Барселона» согласовала новый контракт с Педри

В минувшем сезоне юный испанец сыграл 73 матча
Футбол Примерa (Испания)
21:48
Грехом было бы не исполнить. «Барселона» согласовала новый контракт с Педри
Педри / Фото - bavarianfootballworks
«Барселона» заключит новое соглашение с полузащитником Педри. Об этом испанский журналист Херард Ромеро сообщил в своем Twitter.

Контракт будет рассчитан на пять лет. Нынешнее соглашение заканчивается летом 2022 года.

В минувшем сезоне Педри сыграл 73 матча. 18-летний игрок стал рекордсменом по этому показателю.

Ранее юный испанец отказался отпуска, предоставленного клубом.
Владимир Кириченко
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Барселона (футбол) Педри

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