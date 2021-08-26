«Барселона» заинтересовалась форвардом «Севильи»
Грехом было бы не исполнить. «Барселона» согласовала новый контракт с Педри
В минувшем сезоне юный испанец сыграл 73 матча
21:48
Педри / Фото - bavarianfootballworks«Барселона» заключит новое соглашение с полузащитником Педри. Об этом испанский журналист Херард Ромеро сообщил в своем Twitter.
Контракт будет рассчитан на пять лет. Нынешнее соглашение заканчивается летом 2022 года.
В минувшем сезоне Педри сыграл 73 матча. 18-летний игрок стал рекордсменом по этому показателю.
Ранее юный испанец отказался отпуска, предоставленного клубом.
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