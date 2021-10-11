«Минай» все же выступит в УПЛ, «Шахтер» близок к покупке игрока «Гремио» и другие новости за 14 июля
«Гремио» уволил Луиса Фелипе Сколари
Команда идет 19-й в таблице чемпионата Бразилии
Фото: O Globo
«Гремио» объявил об увольнении главного тренера Луиса Фелипе Сколари.
Причиной стали неутешительные результаты клуба. В чемпионате Бразилии команда идет 19-й в таблице.
Руководство клуба решило расстаться с именитым специалистом. Улучшить результаты «Гремио» ему не удалось.
Сколари возглавил команду еще в июле, проработав почти четыре месяца. Он возглавил «Гремио» в четвертый раз в карьере.
Он известен тем, что тренировал сборные Португалии и Бразилии, а также несколько именитых клубов, включая «Челси».
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