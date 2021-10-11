«Гремио» уволил Луиса Фелипе Сколари

Команда идет 19-й в таблице чемпионата Бразилии

Фото: O Globo

«Гремио» объявил об увольнении главного тренера Луиса Фелипе Сколари.

Причиной стали неутешительные результаты клуба. В чемпионате Бразилии команда идет 19-й в таблице.

Руководство клуба решило расстаться с именитым специалистом. Улучшить результаты «Гремио» ему не удалось.

Сколари возглавил команду еще в июле, проработав почти четыре месяца. Он возглавил «Гремио» в четвертый раз в карьере.

Он известен тем, что тренировал сборные Португалии и Бразилии, а также несколько именитых клубов, включая «Челси».