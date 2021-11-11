Греция – Испания: прогноз с жирным коэффициентом

Букмекеры ждут низовой матч, на этом мы их и подловим

Прогноз

Продолжаем находить верняковые исходы в матчах сборных. Вы уже, наверняка, ознакомились с нашим прогнозом на встречу Украина – Болгария. Теперь давайте разбираться, чего ожидать от поединка Греция – Испания.

«Фурия Роха» занимает только второе место в группе В, отставая на 2 балла от Швеции, но все еще имеет шансы занять первую строчку и напрямую квалифицироваться на ЧМ. Для этого необходимо обыграть Грецию, а затем в лобовом матче выиграть у Швеции. Греция пока располагается на третьем месте. Встреча с Испанией – последний шанс зацепиться за стыки, ибо шансы на первое место в группе давно утрачены.

Ввиду турнирных раскладов, обе сборные в предстоящем матче должны играть исключительно на победу. Понятно, что класс испанцев значительно выше, но здесь суть не в этом. Ключевым для прогноза является тот факт, что традиционно оборонительная Греция вряд ли припаркует автобус у своих ворот, а значит шансы испанцев на забитые мячи существенно увеличатся и здесь уже все будет зависеть от реализации Альваро Мораты и Ко.

Мы поверим, что атакующие игроки испанцев сумеют воспользоваться своими шансами. Возможно, и Греция найдет момент, чтобы огорчить вратаря «Фурии Рохи». Прогноз на матч: тотал больше 2,5.

На первый взгляд рискованно, да? Однако вероятность прохода ставки крайне высока. А последние сомнения относительно целесообразности ставки исчезают после того, как видишь коэффициент, который букмекеры выставили на тотал больше – очень жирный! Они уверены, что матч будет «низовым», а нам от этого только лучше.

Современная сборная Греции – это уже не та команда Отто Рехагеля. Современные греки хоть и концентрируются на защите, но практически в каждом матче умудряются пропускать даже от Грузии или Кипра. Испания обязательно накажет греков, а это сильно раскроет игру и при таком сценарии тотал больше становится неизбежным.

Поэтому забирайте наш прогноз, но помните, что ставки – это способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 6 побед, 0 возвратов, 6 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой