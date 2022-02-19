«Черноморец» объявил о переходе игрока сборной Канады
Григорчук: «Черноморец» не имеет право проигрывать»
Тренер – о цели команды на сезон
Фото: ФК Черноморец
Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о цели команды на вторую часть сезона.
«Наша цель — сохранение прописки в высшей лиге. Мы не имеем право проигрывать, терять очки, играть плохо.
В Одессе должна быть очень хорошая команда, должна играть результативно и показывать качественный футбол».
«Черноморец» подписал игрока сборной Канады.
Одесситы идут 13 в таблице УПЛ.
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