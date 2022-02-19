Григорчук: «Луческу – выдающийся тренер, он проделал полезную работу в «Динамо»

Роман Григорчук / Фото: Sport.ua

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук в шоу «BurBuzz» высказался о Мирче Луческу – наставнике «Динамо».

«Динамо»? Считаю, что в клубе сделали очень верный ход с приглашением такого тренера. Этот человек может развивать футболистов. Уверен, что с приходом Луческу философия, мировоззрение и отношение игроков к футболу изменились. Луческу конкретно учит людей – в «Динамо» видны подход, направление, стиль. Луческу проделал огромную и полезную работу для киевлян».