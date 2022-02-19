Григорчук: «Черноморец» не имеет право проигрывать»
Григорчук: «Луческу – выдающийся тренер, он проделал полезную работу в «Динамо»
Наставник «Черноморца» лестно высказался о румынском специалисте
Роман Григорчук / Фото: Sport.ua
Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук в шоу «BurBuzz» высказался о Мирче Луческу – наставнике «Динамо».
«Луческу – выдающийся тренер, большой. Я еще когда впервые приехал в Украину, у меня были разные тактические наработки, разные элементы, я много о них думал. И я был удивлен, что видел целый ряд этих вещей в исполнении «Шахтера» – они были абсолютно поставлены.
«Динамо»? Считаю, что в клубе сделали очень верный ход с приглашением такого тренера. Этот человек может развивать футболистов. Уверен, что с приходом Луческу философия, мировоззрение и отношение игроков к футболу изменились. Луческу конкретно учит людей – в «Динамо» видны подход, направление, стиль. Луческу проделал огромную и полезную работу для киевлян».
Луческу стал тренером «Динамо» летом 2020-го года, а Григорчук вернулся в «Черноморец» несколько месяцев назад.
Комментарии 0