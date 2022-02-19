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Григорчук: «Луческу – выдающийся тренер, он проделал полезную работу в «Динамо»

Наставник «Черноморца» лестно высказался о румынском специалисте
Футбол Украинская Премьер-лига
17:38
Григорчук: «Луческу – выдающийся тренер, он проделал полезную работу в «Динамо»
Роман Григорчук / Фото: Sport.ua

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук в шоу «BurBuzz» высказался о Мирче Луческу – наставнике «Динамо».

«Луческу – выдающийся тренер, большой. Я еще когда впервые приехал в Украину, у меня были разные тактические наработки, разные элементы, я много о них думал. И я был удивлен, что видел целый ряд этих вещей в исполнении «Шахтера» – они были абсолютно поставлены.

«Динамо»? Считаю, что в клубе сделали очень верный ход с приглашением такого тренера. Этот человек может развивать футболистов. Уверен, что с приходом Луческу философия, мировоззрение и отношение игроков к футболу изменились. Луческу конкретно учит людей – в «Динамо» видны подход, направление, стиль. Луческу проделал огромную и полезную работу для киевлян».

Луческу стал тренером «Динамо» летом 2020-го года, а Григорчук вернулся в «Черноморец» несколько месяцев назад.

Турнирная таблица УПЛ.

Петр Приходько
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