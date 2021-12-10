Григорчук провел переговоры с клубом УПЛ
Григорчук: «Мой приоритет – работать в УПЛ»
Украинский тренер пока отдыхает от футбольной деятельности
Роман Григорчук / Фото: Футбол 24
Украинский тренер Роман Григорчук сообщил, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру.
«Я отдыхаю сейчас. Четыре месяца не работаю, а дальше увидим. Ничего конкретного нет, но соскучился по футболу. Предложения из УПЛ? Не могу сказать, что ничего не было, но конкретно говорить не буду.
Лучше скажу, когда будет договоренность. Конечно, хочу работать в УПЛ, мой приоритет – Украина».
Ранее сообщалось, что Григорчук провел переговоры с одним из клубов УПЛ.
Комментарии 0