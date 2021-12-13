Кравченко: «Новые владельцы «Черноморца» против «фарм-клуба»
Григорчук намекнул на возвращение в «Черноморец»
Клуб сменит владельца
Фото: ФК Шахтер Солигорск
Украинский тренер Роман Григорчук намекнул, что вернется в «Черноморец» в ближайшее время.
«Как говорится, дыма без огня не бывает. Но более конкретно я сейчас вам не могу сказать».
То есть факт переговоров все-таки есть?
«Знаете, я и так сказал больше, чем хотел. Здесь лучше дождаться конкретики».
Вы сейчас в Украине?
«Да, я живу в Одессе, хожу на футбол».
Вероятно, Григорчук придет в команду вместе с новыми владельцами.
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