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Григорчук назвал одну из главных целей «Черноморца»

Тренер намерен работать с молодыми футболистами
Футбол Украинская Премьер-лига
09:59
Григорчук назвал одну из главных целей «Черноморца»
Роман Григорчук / Фото: Футбол 24

Новоиспеченный главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук высказался о целях клуба.

«Работа с молодыми местными футболистами будет одним из направлений развития клуба. Не скажу, что приоритетным, но весьма важным. Лично я к этому вопросу намерен подойти очень серьезно. Если будут талантливые ребята с хорошим потенциалом, ими буду заниматься со всей ответственностью. Во-первых, это интересно, а во-вторых, для клуба подготовка молодых футболистов – это всегда капитал. К тому же, так должно быть, чтобы местные футболисты играли в местной команде.

Следующим шагом в этом направлении является формирование клубной системы «Черноморца», в которой в соответствии со всеми требованиями будет правильно выстроена деятельность футбольной академии».


В турнирной таблице УПЛ «Черноморец» идет в зоне вылета.

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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Роман Григорчук Черноморец

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