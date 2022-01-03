Григорчук: «Слава Богу, что сейчас все так произошло и я вернулся в родной «Черноморец»
Григорчук назвал одну из главных целей «Черноморца»
Тренер намерен работать с молодыми футболистами
Роман Григорчук / Фото: Футбол 24
Новоиспеченный главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук высказался о целях клуба.
«Работа с молодыми местными футболистами будет одним из направлений развития клуба. Не скажу, что приоритетным, но весьма важным. Лично я к этому вопросу намерен подойти очень серьезно. Если будут талантливые ребята с хорошим потенциалом, ими буду заниматься со всей ответственностью. Во-первых, это интересно, а во-вторых, для клуба подготовка молодых футболистов – это всегда капитал. К тому же, так должно быть, чтобы местные футболисты играли в местной команде.
Следующим шагом в этом направлении является формирование клубной системы «Черноморца», в которой в соответствии со всеми требованиями будет правильно выстроена деятельность футбольной академии».
В турнирной таблице УПЛ «Черноморец» идет в зоне вылета.
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