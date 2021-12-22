Григорчук: «Надо болеть за трансфер Миколенко в «Эвертон»
Григорчук не подтвердил, но и не опроверг свое назначение в «Черноморец»
Окончательное решение о возращении специалиста в одесский клуб пока не принято
Роман Григорчук / Фото - ФК Черноморец
Известный украинский специалист Роман Григорчук не стал комментировать свое потенциальное возвращение в «Черноморец».
Относительно меня пока никаких комментариев.
«Черноморец» получит нового тренера до Нового года?
Я не могу отвечать за людей, как будет в «Черноморце».
Правда, что вы не можете договориться с новым руководством клуба по финансовым условиям?
Без комментариев.
Также Григорчук высказался по поводу возможного трансфера защитника «Динамо» Виталия Миколенко в «Эвертон».
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