Григорчук не подтвердил, но и не опроверг свое назначение в «Черноморец»

Окончательное решение о возращении специалиста в одесский клуб пока не принято

Роман Григорчук / Фото - ФК Черноморец Известный украинский специалист Роман Григорчук не стал комментировать свое потенциальное возвращение в «Черноморец». Относительно меня пока никаких комментариев. «Черноморец» получит нового тренера до Нового года? Я не могу отвечать за людей, как будет в «Черноморце». Правда, что вы не можете договориться с новым руководством клуба по финансовым условиям? Без комментариев. Также Григорчук высказался по поводу возможного трансфера защитника «Динамо» Виталия Миколенко в «Эвертон».